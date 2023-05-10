Советский режиссер утер нос влиятельному чиновнику: зря оскорблял пионеров

Картина «Сто дней после детства» была представлена Сергеем Соловьевым в 1975 году и мгновенно сделала его одним из самых известных советских режиссеров. Однако мало кто догадывался, что картина могла и не оказаться в прокате, так как чиновникам не понравились образы пионеров, представленные в фильме.

Так, уже после завершения работы над лентой она была показана партийным работникам и руководителю «Мосфильма» Николая Сизову. Директор киноконцерна внимательно изучил фильм о поездке Мити Лопухина в пионерлагерь, но не остался в восторге. По его мнению, Соловьев показал будущее поколение граждан СССР глупцами.

«Вчера проходил мимо пионеров, слышал, как они разговаривали про Ленина и радиоэлектронику... А в твоем фильме пионеры — это какие-то дураки», — именно так описал картину чиновник.

После этого Сизов отправился с фильмом к председателю Госкино СССР Филиппу Ермашу в надежде, что тот поддержит его и откажет фильму в прокате. Однако Ермаш остался совершенно другого мнения: картина ему очень понравилась, и он отправил ее еще в прокат не только в СССР, но и в ФРГ, а также на Каннский кинофестиваль.

В итоге «Сто дней после детства» с триумфом были показаны не только на родине Соловьева, но и за границей. Фильм удостоился приза за лучшую режиссерскую работу на Берлинском кинофестивале, а также множества советских профессиональных наград.