Советский принцип воспитания ужаснет современных родителей: причина в одном

Сегодня каждый ребенок знает о том, как правильно вести себя в отсутствие взрослых, что можно говорить незнакомым людям и какие забавы наиболее безопасны для здоровья. Все это благодаря родителям, которые переживают о своих отпрысках и стараются отгородить их от опасностей внешнего мира. Но, кажется, в советские времена все было по-другому.

Мамы и папы тогда не были безответственными. Однако они полностью доверяли малышам и в тех случаях, когда это было не совсем разумно. К примеру, ребята спокойно проводили весь день на улице без присмотра взрослых. В это время дети могли пораниться, вступить в драку или даже нарваться на преступника.

В присутствии родителей тоже происходило то, что ужасает современных мамочек. Ребята играли на спортивных площадках, которые сегодня просто не соответствуют требованиям безопасности. А железные качели и горки иногда становились причиной детских травм.