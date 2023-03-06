Советский пансионат: глазам не поверите, где ютится с семьей Александр Ширвиндт (фото)

Дом может хранить в себе историю нескольких поколений одной семьи, и это делает его по-настоящему ценным местом. Однако с течением времени он, как и любая другая постройка, нуждается в капитальном ремонте, который хозяева не решаются делать.

Так случилось и с загородным особняком Александра Ширвиндта. Двухэтажный коттедж принадлежал семье актера еще с первой половины прошлого века. И похоже, что за это время никто из жителей так и не решился привнести в интерьер что-то новое. Небольшие комнаты с советской мебелью и внешний облик дома напоминали пансионат, поэтому артист обратился за помощью к профессионалам.

Дизайнеры программы «Идеальный ремонт» увеличили пространство на втором этаже, открыв часть крыши и объединив комнату с кладовой. Помещение получилось комфортным и уютным, но при этом в нем остался уникальный исторический колорит.