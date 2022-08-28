Советский «Остров сокровищ» стал популярен на Западе: причина иронична

Антироссийская риторика в европейских странах превзошла все мыслимые пределы, но вместо того, чтобы предать забвению все «русское» интерес иностранных зрителей лишь возрос.

Вероятно, поэтому сегодня на Западе многие открыли для себя мультфильм «Остров сокровищ». Характерная для советской мультипликации анимация, харизматичные герои и доступный для понимания юмор сделали его популярным среди иностранцев.

Особенно зарубежным рецензентам понравилась царящая в мультфильме атмосфера безумия, в которой нашлось место даже полезному социальному уроку для детей и взрослых.

«Эта анимация едва не свела меня с ума!», «Лучшая реклама против алкоголя и курения», «Только Россия могла сделать героев такими устрашающими и веселыми одновременно», — высказываются иностранцы.

Зрители также сошлись во мнении, что у «Острова сокровищ» есть все, что нужно для успеха: потрясающее музыкальное сопровождение и уникальное воплощение доктора Ливси, какого не было в других экранизациях.