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Советский «Один дома»: этот фильм обожают современные дети, а раньше его ругали

31 октября 2023 12:45
Советский «Один дома»: этот фильм обожают современные дети, а раньше его ругали

Юные зрители смогли оценить картину по достоинству.

Комедия «Подкидыш» оказалась на советских экранах в 1939 году. Черно-белый фильм рассказывал историю девочки Наташи, а главную «взрослую» роль исполнила Фаина Раневская. И если во время премьеры публика отнеслась к картине без особого восторга, то современные зрители осыпают ее комплиментами.

Дело в том, что в 30-х советские студии снимали исключительно поучительные детские фильмы. В них представители подрастающего поколения вели себя как настоящие взрослые: ловили преступников, шли на жертвы, не боялись сложного морально-этического выбора. В «Подкидыше» же главная героиня была настоящим ребенком, что смутило многих зрителей.

Однако современные дети остались в восторге от ленты. Они отмечают сходство картины с таким хитом, как «Один дома», а поведение героев не вызывает у них отторжения. Юная публика даже признается, что хотела бы так же потеряться в Москве, зная, что это путешествие обязательно закончится хорошо. В итоге «Подкидыш» спустя практически сто лет после выхода вновь обретает популярность, доказывая актуальность своего сюжета.

Фото: Кадр из фильма «Один дома» (1990)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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