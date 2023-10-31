Советский «Один дома»: этот фильм обожают современные дети, а раньше его ругали

Комедия «Подкидыш» оказалась на советских экранах в 1939 году. Черно-белый фильм рассказывал историю девочки Наташи, а главную «взрослую» роль исполнила Фаина Раневская. И если во время премьеры публика отнеслась к картине без особого восторга, то современные зрители осыпают ее комплиментами.

Дело в том, что в 30-х советские студии снимали исключительно поучительные детские фильмы. В них представители подрастающего поколения вели себя как настоящие взрослые: ловили преступников, шли на жертвы, не боялись сложного морально-этического выбора. В «Подкидыше» же главная героиня была настоящим ребенком, что смутило многих зрителей.

Однако современные дети остались в восторге от ленты. Они отмечают сходство картины с таким хитом, как «Один дома», а поведение героев не вызывает у них отторжения. Юная публика даже признается, что хотела бы так же потеряться в Москве, зная, что это путешествие обязательно закончится хорошо. В итоге «Подкидыш» спустя практически сто лет после выхода вновь обретает популярность, доказывая актуальность своего сюжета.