Советский народ любил Леонова больше всех – это подтверждает случай в больнице

Уже 29 лет с нами нет Евгения Леонова. Он ушел до обидного рано, хотя и сам бы мог заниматься врачебной деятельностью. Есть один пример, который наглядно это показывает.

На съемках фильма «Не горюй!» один из близких режиссера Георгия Данелии попал в больницу с инфарктом. Данелия хотел навестить родственника и попросил Леонова сходить с ним: больной был большим поклонником творчества Евгения Павловича.

Когда Леонов зашел в палату, больной преобразился: щеки порозовели, на лице появилась улыбка. Врач, увидев такую разительную перемену к лучшему, попросил Леонова сходить в отделение реанимации и терапии, ведь «сердце — это очень серьезно».

Так, вместе с доктором Евгений Леонов совершил обход всех пациентов. Он шутил с ними, а доктор заметил, что знаменитый артист действует на больных лучше любых медикаментов.

Сердце у Леонова было большим и чутким. За это его и любили, но поэтому оно рано и начало подводить. В 1988 году артист перенес инфаркт, а потом впал в кому на 16 дней. Скончался Леонов в 1994 году — оторвался тромб.