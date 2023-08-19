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Советский мультик резко стал популярен на Западе: спустя полвека признали шедевром

19 августа 2023 14:00
Советский мультик резко стал популярен на Западе: спустя полвека признали шедевром

Число его поклонников только увеличивается.

Советская мультипликация подарила зрителям множество ярких картин, которые сразу же после выхода становились классикой. Миллионы зрителей осыпали комплиментами работы Давида Черкасского и Юрия Норштейна, а некоторые мультфильмы становятся популярны только сейчас.

Так, в 1977 году Владимир Пекарь представил публике «Василису Прекрасную» — анимационное переложение сказки «Царевна-лягушка». Советские зрители остались в восторге от картины, осыпав ее создателей комплиментами. А не так давно о мультфильме узнали и западные зрители.

Иностранные поклонники были поражены уровнем анимации и изобретательностью Пекаря. По их мнению, режиссеру удалось создать настоящий шедевр, который не устаревает и долгие годы является вдохновением для других постановщиков и художников.

«Я в восторге от этого мультфильма», «Анимация того времени — настоящий шедевр», «Советские художники умели создавать прекрасное искусство», — считают пользователи Сети.

Советский мультик резко стал популярен на Западе: спустя полвека признали шедевром
Фото: Кадр из мультфильмов "Веселая карусель", "Василиса прекрасная" 1977
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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