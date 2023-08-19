Советский мультик резко стал популярен на Западе: спустя полвека признали шедевром
Число его поклонников только увеличивается.
Советская мультипликация подарила зрителям множество ярких картин, которые сразу же после выхода становились классикой. Миллионы зрителей осыпали комплиментами работы Давида Черкасского и Юрия Норштейна, а некоторые мультфильмы становятся популярны только сейчас.
Так, в 1977 году Владимир Пекарь представил публике «Василису Прекрасную» — анимационное переложение сказки «Царевна-лягушка». Советские зрители остались в восторге от картины, осыпав ее создателей комплиментами. А не так давно о мультфильме узнали и западные зрители.
Иностранные поклонники были поражены уровнем анимации и изобретательностью Пекаря. По их мнению, режиссеру удалось создать настоящий шедевр, который не устаревает и долгие годы является вдохновением для других постановщиков и художников.
«Я в восторге от этого мультфильма», «Анимация того времени — настоящий шедевр», «Советские художники умели создавать прекрасное искусство», — считают пользователи Сети.