Советский мультик резко стал популярен на Западе: спустя полвека признали шедевром

Советская мультипликация подарила зрителям множество ярких картин, которые сразу же после выхода становились классикой. Миллионы зрителей осыпали комплиментами работы Давида Черкасского и Юрия Норштейна, а некоторые мультфильмы становятся популярны только сейчас.

Так, в 1977 году Владимир Пекарь представил публике «Василису Прекрасную» — анимационное переложение сказки «Царевна-лягушка». Советские зрители остались в восторге от картины, осыпав ее создателей комплиментами. А не так давно о мультфильме узнали и западные зрители.

Иностранные поклонники были поражены уровнем анимации и изобретательностью Пекаря. По их мнению, режиссеру удалось создать настоящий шедевр, который не устаревает и долгие годы является вдохновением для других постановщиков и художников.