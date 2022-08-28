Советский мультфильм лишил иностранцев дара речи: испугаются и россияне
Это произведение выделяется на фоне классических анимационных фильмов.
В этом году исполнилось 45 лет одному из самых нестандартных и страшных произведений советской анимации — мультфильму «Полигон». Это история, основанная на одноименном рассказе Севера Гансовского, повествует о том, на что способно совершенное оружие.
По сюжету, гениальный ученый изобретает непобедимый танк, возможности которого демонстрирует группе военных на отдаленном острове. Успешная демонстрация по итогу заканчивается трагедией для всей присутствующих.
В свете нестабильной ситуации в мире антимилитаристский мультфильм выглядит еще более жутким, что отметили как русскоязычные, так и зарубежные зрители на IMDb:
«Финальная сцена лишила меня дара речи. У этой короткометражки глубокий смыл и оригинальная идея, которая точно не разочарует», «Полигон доказывает, что мультфильмам не всегда нужна причудливая анимация — только крепкий, продуманный сюжет».