Советский Моцарт всегда знал, как умрет, но его не слушали: трагическая история гения

В Советском Союзе пианиста Алексея Султанова нарекли гением и отечественным Моцартом. Многие были уверены, что музыканта ждут головокружительная карьера и счастливая жизнь. Однако сам Султанов был уверен в обратном, он точно знал, что ему отмерен очень короткий срок.

Родившийся в Ташкенте артист с самого детства был трудолюбивым и вспыльчивым, именно эти две черты помогли ему добиться успеха, но при этом и погубили. Покоривший публику еще в молодом возрасте Султанов жаждал все новых высот, он участвовал в конкурсах, давал по 400 концертов в год. Каждое поражение музыкант принимал близко к сердцу и долго отходил от неудач.

Еще в юношестве пианист предсказал свою смерть в молодости: Алексей был уверен, что, как и многие в семье, он умрет от проблем с сердцем. Так в итоге и произошло.

Во время одного из выступлений в 1996 году у Султанова случился инсульт, этой же ночью приступ повторился несколько раз. Благодаря усилиям медиков музыкант выжил, но последствия для организма были необратимы. После первого приступа пианист прожил всего 10 лет, и 30 июня 2005 года его сердце перестало биться.