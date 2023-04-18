Советский Мегрэ нашел счастье с четвертой женой: глазам не поверите, как она выглядела

Борис Тенин легко мог очаровать любую даму. Однако поиски той самой дались актеру непросто. Прежде чем обрести счастье в личной жизни, знаменитости пришлось трижды пройти через развод.

В 1937 году артист встретил Лидию Сухаревскую и влюбился с первого взгляда. На летней веранде Театра Комедии она читала монолог из непримечательной пьесы. Тенин внимательно слушал ее и понял, что пропал. Тогда ему было 32 года, а его новой пассии 27 лет. Коллеги не верили, что из этих отношений получится что-то серьезное. По их мнению, угловатая непривлекательная артистка и в подметки не годилась статному красавцу. Но как же они ошибались.

Вскоре возлюбленные поженились — и этот брак стал для актера последним. Вместе с Сухаревской советский Мегрэ прожил счастливых 53 года. Знаменитости было все равно, что его избранница никогда не блистала красотой. В ней его привлекала вовсе не внешность, а ум и потрясающее обаяние. Жену Тенин гордо называл королевой.