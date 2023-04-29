Советский «марсианин» избежал смерти четыре раза: не поверите, что его сгубило

Владислав Дворжецкий был одним из самых узнаваемых актеров. Его уникальная внешность оставалась в памяти зрителей раз и навсегда, а коллеги называли артиста «марсианином с космическим талантом». Однако судьба отвела актеру совсем недолгий срок.

Кинокарьера Дворжецкого началась с фильма «Бег». Его взяли на роль из-за необычной внешности, которая покорила представителей «Мосфильма». Картину ждал огромный успех, а Владислава — всесоюзная популярность. Через несколько лет он снялся у самого Андрея Тарковского в «Солярисе» — о сотрудничестве с режиссером мечтали почти все советские актеры. Дворжецкому досталась роль пилота Анри Бертона. После этого карьера актера резко пошла в гору.

Однако бешеный ритм и постоянные съемки плохо сказались на его здоровье. Владислав перенес два инфаркта практически на ногах. Ему советовали больше отдыхать, но артист не слушал ничьих рекомендаций. Он не брал перерывов, а смерть продолжала ходить за ним по пятам. Дворжецкий дважды попадал в страшные аварии, однако чудом выживал.

Владислав оставался на волоске от смерти четыре раза, но однажды удача все-таки отвернулась от него. Актер скоропостижно скончался в гостинице от сердечного приступа. Ему было всего 39 лет.