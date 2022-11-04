Советский любовный треугольник: правду о скандале на Олимпиаде скрывали полвека

Зимние Олимпийские игры 1972 года принесли СССР первое место в общем медальном зачете на соревнованиях фигуристов. Особенно отметились спортсмены в парном катании: золото получили Ирина Роднина и Алексей Уланов, а серебро досталось Людмиле Смирновой и Андрею Сурайкину. Наблюдая за выступлениями фигуристов на льду, зрители даже не догадывались о том, какие жаркие страсти разгораются в их личной жизни. Это скрывали полвека, пока в прошлом году не были рассекречены отчеты сотрудников КГБ, следивших за советской сборной в японском Саппоро.

Смирнова и Сурайкин были партнерами не только на работе, но и в жизни. Но со временем Людмила охладела к спортсмену, тем более что у нее разгорелся роман с Улановым. Однажды в поисках партнерши эмоциональный Сурайкин перелез через балкон в квартиру к конкуренту. Мужчины начали драться, и Уланов чуть не скинул Андрея вниз. На следующий день Сурайкин публично завил, что готов покончить с собой, если Смирнова будет встречаться с другим, пишет «Новый очаг».

Чтобы скрыть скандал, пару Андрея и Людмилы срочно сняли с соревнований и отправили обратно в Москву. На родине их пытались заставить пожениться, чтобы разрушить слухи о позорном советском любовном треугольнике. Но фигуристка наотрез оказалась выходить за Сурайкина. Позже Смирнова каталась в паре с Улановым. Они поженились и воспитали двух детей, но развелись в 1997 году.