Советский красавец устраивал жене сцены ревности: при виде нее каждый потеряет голову

Актеры, как известно, люди эмоциональные и взрывные. Советский артист Лев Поляков, признанный красавец и любимец женщин, не был исключением. Он устраивал жене сцены ревности и постоянно ее контролировал. Супруга отвечала ему тем же.

Поляков стал известен после выхода легендарной «Гусарской баллады» Эльдара Рязанова. Позднее актер снялся в таких кинохитах, как «Война и мир», «Бриллиантовая рука» и «Мертвые души».

Насыщенной была не только фильмография Льва Александровича, но и его личная жизнь. Еще в студенчестве он познакомился с актрисой Инной Выходцевой. Их свадьба состоялась в середине 50-х, а через шесть лет родился единственный сын Никита.

Супруги были сильно привязаны друг к другу, но их любовь омрачала жуткая ревность Полякова. Если Выходцева уезжала на съемки, то актер мог внезапно нагрянуть к ней «с проверкой».

В молодые годы Инна Николаевна была редкой красавицей: пронзительный взгляд, точеные черты лица, пухлые губы. Поэтому ревность Льва Александровича можно понять. К слову, сама Выходцева отвечала мужу тем же. Она тоже нежданно-негаданно приезжала к нему на съемки и контролировала мужа.

Актеры прожили долгую совместную жизнь. Однако в конце 90-х в их семье произошла трагедия — во время цунами в Доминикане пропал их сын Никита. Поляков не смог смириться с этой утратой. Через три года он скончался. А Инна Николаевна здравствует и поныне — на сегодня ей 89 лет.