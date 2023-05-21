Советский кинохит раскритиковали из-за названия: оно смутит любого

Отдельным жанром советского кинематографа стали фильмы о Великой Отечественной войне. Сюжеты картин затрагивали самые разные аспекты того страшного периода истории. Однако режиссеры редко брались за проекты, повествующие об арктических конвоях.

Но Владимир Довгань не боялся трудностей, связанных со съемками батальных морских сцен, поэтому и взялся за героическую драму «Семнадцатый трансатлантический». Сценарий фильма был достаточно оригинален, а в качестве декораций использовались реальные ландшафты и действующие порты большой страны. В итоге после просмотра у зрителей сложилось хорошее впечатление о картине. А вот критики не оценили такую реакцию обывателей.

Дело в том, что создатели драмы допустили грубую ошибку в названии драмы. «Трансатлантический» предполагает путешествие через Атлантический океан, но маршрут конвоя был проложен через северные моря. Поэтому заголовок фильма на советских афишах смущал многих людей.