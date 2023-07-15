Советский кинохит перед полетом смотрят даже иностранные космонавты: причины неожиданные

Сфера космонавтики окружена множеством ритуалов. Космонавты никогда не нарушают установленные негласные правила, так как верят в удачу. И, как оказалось, перед каждым полетом непременно оказываются перед экраном телевизора.

Так, каждое путешествие на орбиту сопровождается просмотром картины Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни». Появился этот ритуал после трагедии с кораблем «Союз-11» в 1971 году. После этого следующий экипаж решил посмотреть фильм, чтобы успокоить нервы: товарищ Сухов, главный герой картины, отличался спокойствием, которого в тот момент не хватало космонавтам. А после возвращения на Землю члены экипажа шутили, что всю дорогу им помогал уверенный в себе герой и стал их ангелом-хранителем.

С того времени просмотр «Белого солнца пустыни» стал традицией. Каждый раз космонавты садятся перед экраном. А если с ними оказываются иностранные пилоты, то они смотрят версию с субтитрами. И с того времени ни один отечественный космонавт не погиб во время полета.