Советский Ихтиандр 60 лет молчал о внебрачном сыне-уголовнике (фото)

Талантливый актер Владимир Коренев ушел из жизни в начале января 2021 года, а всего через месяц телезрители программы «Прямой эфир» узнали подробности о его личной жизни. Оказалось, что у красавца, исполнившего роль Ихтиандра в фильме «Человек-амфибия», был внебрачный сын.

Еще до свадьбы со своей любимой супругой у артиста был короткий роман с Еленой Курановой. Женщина забеременела, но ребенка воспитал другой мужчина. С возрастом маленький Алексей стал все больше похож на биологического отца. У него был схожий овал лица, форма губ и носа.

Однако молодой человек выбрал не актерскую карьеру, а жизнь бандита. В конце 80-х он был осужден за похищение человека с последующим вымогательством. Его досрочно отпустили из тюрьмы, но судьба ему так и не улыбнулась. Всего через полтора месяца после освобождения его застрелили.

Знаменитый актер даже после смерти своего внебрачного сына не комментировал слухи о возможном родстве.