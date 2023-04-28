Советский хит забыли подвергнуть цензуре: последствия шокируют

Порой кажется, что советская цензура была примером самого строгого ограничения свободы слова. Однако сейчас появляется все больше информации о том, как многим произведениям, спектаклям и кинокартинам удавалось избежать редактуры.

К примеру, пьеса «Царевна Несмеяна» остро высмеивала пороки власти и существующий строй. Тем не менее она долго шла в театрах, и никто из чиновников не пытался изменить положение вещей. К тому же и артисты, участвующие в постановке, отличались дерзостью.

Так, Леонид Утесов, сыгравший Боцмана, по сценарию должен был положить голову на плаху. Но во время одного представления он услышал из зала выкрик со словами «Какая незаслуженная смерть!». Актер не стал медлить и ответил:

«Какой артист, такая и смерть!»

За такое остроумие смелый мужчина мог поплатиться карьерой, ведь с присуждением таких громких званий все обстояло очень серьезно.

Однако последствия оказались неожиданными и даже шокирующими. Утесова удостоили награды, и он стал заслуженным артистом РСФСР.