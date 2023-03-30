Советский хит «У моря, у синего моря» вызвал грандиозный скандал в СССР: вот в чем дело

Нетленный советский хит «У моря, у синего моря» был невероятно популярен в 60-х. Песня идеально вписывается в курортное настроение, которым были «заражены» все граждане СССР. Но не все так просто с этой песней, как кажется.

Оказывается, этот хит лишь отчасти советский. Песню сочинили японские музыканты Хироси Миягава и Токико Иватани, и называлась она «Каникулы любви». Первыми композицию исполнили близняшки Эми и Юми Ито. Песня «прогремела» на весь мир и стала международным хитом.

Однажды кто-то из западных исполнителей решил угодить советской публике и спел песню на русском языке. Это спровоцировало грандиозный скандал, и вот почему. Оказывается, сестры Ито пели не о морях и солнышке, а о всяких фривольностях, о которых в СССР было стыдно даже подумать. Западные артисты просто перевели оригинальный текст и выступили с шокирующей песней перед изумленной советской публикой. После скандала поэт Леонид Дербенев написал целомудренный стих для этой песни — так родился советский хит про море.