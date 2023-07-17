Советский голубь мира: что стало с самой известной школьницей СССР после поездки в США

Имя Кати Лычевой весь мир узнал в 80-х. Скромная школьница стала послом мира, которая отправилась в США налаживать отношения между странами. За каждым ее шагом следили все жители Америки и СССР, а после возвращения на родину она стала всесоюзной звездой.

Влюбленные школьники осыпали девочку письмами, ее приглашали в кино и телепередачи. Журналисты брали у Кати интервью, пытаясь узнать все подробности жизни в далекой стране. Но со временем популярность Лычевой начала сходить на нет, и публика потеряла интерес к ее историям.

Уже спустя несколько лет в СМИ перестала появляться информация о знаменитой школьнице. Ходили слухи, что она отправилась жить в Арабские Эмираты, там стала женой шейха и теперь наслаждается роскошью. На самом же деле девочка отправилась жить во Францию вместе с мамой, окончила там Сорбонну, а в 2000 году вернулась в Россию.

Лычева старается не привлекать к себе внимание публики. Она ведет весьма закрытый образ жизни. Ей удалось построить успешную карьеру и занять высокую должность в корпорации «АвтоВАЗ». И после славы, которая обрушилась на нее в столь юном возрасте, она больше не стремится стать большой звездой.