Советский Гекльберри Финн спустя 50 лет стал главным алкоголиком страны

Роман Мадянов прославился на всю страну, исполнив роль Гекльберри Финна в фильме «Совсем пропащий». За годы карьеры артист сыграл десятки ролей в самых известных картинах, но его амплуа за это время кардинально изменилось.

Сегодня Мадянов известен преимущественно ролями начальников и чиновников. В похожих образах он появлялся в комедии «Выкрутасы», «Седьмая руна», «Левиафан» и других. При этом одной из отличительных черт героев Мадянова стала алкогольная зависимость: практически каждое появление артиста на экране сопровождается распитием спиртного.

Подобное совпадение не осталось без внимания любителей кино. О пристрастиях экранных героев знаменитости рассказывал блогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, а обычные зрители с удивлением отмечают, каким стал творческий путь артиста. Многие не скрывают, что для них было шоком узнать, что именно Мадянов исполнил роль Финна в знаменитом фильме.

«В современном кино у него, к сожалению, однотипные роли, зачастую нелицеприятные. Но что делать, если режиссеры видят в нем лишь такой образ», — рассуждают пользователи Сети.

Сам артист при этом никак не объясняет, почему предпочитает только однотипных персонажей. Мадянов старается не давать интервью и ведет крайне закрытый образ жизни.