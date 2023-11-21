Советский «Гарри Поттер»: нет сомнений, что Голливуд вдохновлялся этим фильмом

Джоан Роулинг представила публике первую книгу о приключениях Гарри Поттера в 1997 году. После этого она опубликовала еще шесть романов, а первый фильм серии был снят в 2001 году. В итоге франшиза стала настоящим культурным феноменом, но мало кто догадывался, где писательница искала вдохновение для своих историй.

Как уверены поклонники романов, Роулинг многое почерпнула в произведениях братьев Стругацких. Достаточно сходств можно найти с повестью «Понедельник начинается в субботу».

Так, истории двух произведений разворачиваются в мире магии. Главные герои попадают в них со стороны: ни Гарри Поттер, ни программист Александр Привалов не догадываются о целой вселенной вокруг них. Помимо этого, на страницах можно найти множество схожих персонажей, героев и сюжетных линий.

При этом экранизация повести под названием «Чародеи» также повлияла на фильмы о Гарри Поттере. Однако ни Роулинг, ни режиссеры фантастических картин никогда не признавались в заимствовании идей или образов.