Советский фильм запретили за границей, а в СССР показать не смогли: причина шокирует

Советский кинематограф уже с самого своего зарождения потрясал зрительское воображение. В 20-е годы режиссеры, вдохновленные авангардом, не боялись самых смелых киноэкспериментов. Дальше всех пошел легендарный Сергей Эйзенштейн.

В конце 1925 годы вышла его немая историческая картина «Броненосец „Потемкин“». Сегодня это кинополотно считается одним из лучших фильмов в истории. В это трудно поверить, но после премьеры судьба ленты была под угрозой.

Поначалу фильм Эйзенштейна за границей встретили бурными овациями. Зрители в кинотеатрах Германии и Англии были сражены лентой наповал экспрессией и новаторскими эффектами: появление красного флага в черно-белой картине, шокирующий кадр с младенцем и лестницей.

Однако триумф длился недолго. В Германии фильм запретили из-за «восхваления насилия» и «подстрекательства масс». В Англии картину Эйзенштейна тоже забраковали — причиной тому стала крупная забастовка шахтеров. Власти считали, что «Броненосец „Потемкин“» дурно влияет на население.

А вот в СССР детище Эйзенштейна увидели далеко не все. Успех за рубежом настолько одурманил создателей, что все негативы фильма они отправили в Германию. Прокатных копий для советских граждан просто не хватило.