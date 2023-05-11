Советский фильм ужасов даст фору американским: удивитесь, но это не «Вий»

Советский кинематограф у многих ассоциируется с добрыми комедиями и пронзительными мелодрамами. Тем не менее за многолетнюю историю этой индустрии режиссеры научились снимать и фильмы ужасов, которые могут обойти даже американские хорроры.

Одним из них стала картина «Господин оформитель» режиссером которой стал Олег Тепцов. Сюжет строится вокруг художника Платона Андреевича. Жизнь мужчины складывается не самым лучшим образом, поскольку он находится в крайне бедственном положении. К тому же мастер находится в глубоком творческом кризисе. Но на его пути встречается богатый делец Грильо. С этого момента история становится еще более интересной и запутанной.