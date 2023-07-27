Советский фильм спровоцировал шквал разводов за границей: не поверите, в чем причина

Многие советские картины полюбились зрителям далеко за пределами Советского Союза. Один из таких фильмов — это «Вокзал на двоих» режиссера Эльдара Рязанова. Он вышел в 1983 году, но многие до сих пересматривают эту мелодраму и находят в ней вдохновение.

Историю пианиста Платона и официантки Веры иностранные зрители находят очень поучительной. Особенно им нравится песня, которую исполняет Людмила Гурченко.

Слова на музыку Андрея Петрова написал сам режиссер картины Эльдар Рязанов. Эта композиция рассказывает о том, что менять свою жизнь никогда не поздно и нужно лишь набраться сил, чтобы это сделать.

Один из иностранных пользователей Сети рассказал, что эти слова вдохновили его мать на то, чтобы подать на развод и закончить отношения, которые давно изжили себя. Вдохновленная советскими актерами женщина смогла начать в своей жизни новую страницу.