Советский фильм-катастрофа основан на реальных событиях: их вычеркнули из истории

В 1975 году все альпинистское и туристическое сообщество СССР содрогнулось от страшной трагедии. Большая группа туристов отправилась по популярному на Кавказе маршруту № 30. По этому пути прошли десятки тысяч человек, его считали надежным и безопасным. Но случилось невероятное — из 51 туриста вернулись только 30.

Историю этого происшествия подробно описал в очерке журналист Аркадий Ваксберг, а через несколько лет Вадим Михайлов решил снять по этим событиям фильм-катастрофу. Режиссер сам увлекался альпинизмом и был до глубины души поражен трагедией.

Картина вышла в свет под названием «Штормовое предупреждение». Премьера фильма состоялась в 1982 году, когда эту историю уже замяли. Поэтому большого успеха фильм не получил. Многие упрекали режиссера в плохой проработке героев и излишнем облагораживании персонажей. Тем не менее картина показала главное: горы не терпят халатности.

До сегодняшнего дня эта трагедия остается самой крупной по количеству погибших в горах людей на территории России и СССР.