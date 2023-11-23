Советский Челентано: в его постели побывали все актрисы, за исключением Муравьевой

Константин Райкин не всегда имел идеальную внешность. В молодости он был обладателем роскошных черных кудрей, но всегда отличался от эталонных стандартов красоты. Тем не менее его обаяние позволяло ему завоевывать сердца женщин.

Среди его романов были отношения с актрисами Натальей Варлей и Мариной Нееловой. Он также встречался с фигуристкой Ириной Родниной, которая называла его своим новым мужем, но их брак не состоялся.

В возрасте 27 лет Райкин стал преподавателем в ГИТИСе, где влюбился в свою студентку Елену Курицыну. А вскоре объявил, что женится на ней. Они поселились в большой квартире в Москве, но их семейная жизнь не сложилась, и пара развелась через три года.

Константин Райкин упоминал, что расставание с первой женой было трудным, но в разводе со второй супругой он столкнулся с еще большими трудностями. Он гулял, а его вторая избранница Алагез переживала, но терпела.

Сам режиссер о муках свой благоверной и не думал: напротив, он гордился тем, что у него была способность охмурить любую женщину, кроме одной актрисы.