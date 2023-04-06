Советский Брэд Питт: как выглядел Гостюхин в молодости (фото)

Владимир Гостюхин недавно отметил 77-летие. Многие сегодня знают его по ролям добродушных и бесхитростных мужчин (Иваныч в «Дальнобойщиках) или дедушек (Михаил Ильич в «Жене олигарха»). Сложно поверить, но в 30 лет артист заткнул бы за пояс самого Брэда Питта.

Такое впечатление складывается, когда смотришь на ранние работы Гостюхина. В картине «Восхождение» 1976 года от актера не отвести глаз. Черные кучерявые волосы, зачесанные набок, высокий лоб и легкая небритость делают из Владимира Васильевича подлинного красавца. Волевой подбородок, широкие скулы и насупленные брови придают его образу брутальности. От его завораживающей красоты веет запредельным трагизмом. Этот надрыв артист умело перенес на экран.

Его герой — белорусский партизан Коля Рыбак, попавший в плен к полицаям. И роль Гостюхина, и сам фильм в целом были на ура восприняты критиками, а лента даже получила главный приз Берлинского кинофестиваля.