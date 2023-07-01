Советский балет ненавидел каждый британец: сегодня никто бы не стал исключением

В начале 60-х между СССР и Британией едва не назрел международный конфликт. Причиной тому стало поведение советских балерин и танцоров.

Звезды Ленинградского академического театра прибыли в Лондон с гастролями. Выступление произвело на местную публику неизгладимое впечатление — к такому блистательному прочтению «Лебединого озера» британцы не были готовы. Но самое интересное началось после концертов.

Советские балерины и танцоры прознали, что в Британии бесплатная медицина, доступная и для иностранцев. Советских артистов больше всего интересовали услуги дантистов, ведь на родине стоматология находилась в плачевном состоянии.

Звезды балета заполонили британские клиники и обзавелись отменными пломбами за счет налогов местных жителей. Английская пресса назвала танцоров саранчой и потешалась над «социалистическим раем», где нет нормальной стоматологии. Сами британцы возненавидели советский балет. Если бы эта история произошла сегодня, то местные жители испытали бы те же чувства по понятным причинам.