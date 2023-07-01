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Советский балет ненавидел каждый британец: сегодня никто бы не стал исключением

1 июля 2023 07:45
Советский балет ненавидел каждый британец: сегодня никто бы не стал исключением

Артисты показали себя не с лучшей стороны.

В начале 60-х между СССР и Британией едва не назрел международный конфликт. Причиной тому стало поведение советских балерин и танцоров.

Звезды Ленинградского академического театра прибыли в Лондон с гастролями. Выступление произвело на местную публику неизгладимое впечатление — к такому блистательному прочтению «Лебединого озера» британцы не были готовы. Но самое интересное началось после концертов.

Советские балерины и танцоры прознали, что в Британии бесплатная медицина, доступная и для иностранцев. Советских артистов больше всего интересовали услуги дантистов, ведь на родине стоматология находилась в плачевном состоянии.

Звезды балета заполонили британские клиники и обзавелись отменными пломбами за счет налогов местных жителей. Английская пресса назвала танцоров саранчой и потешалась над «социалистическим раем», где нет нормальной стоматологии. Сами британцы возненавидели советский балет. Если бы эта история произошла сегодня, то местные жители испытали бы те же чувства по понятным причинам.

Фото: Legion-Media
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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