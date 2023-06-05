Советский Атос отказывается говорить о бывшей: увидев фото, поймете почему

Вениамин Смехов обрел народную любовь благодаря роли Атоса в картине «Д’Артаньян и три мушкетера». Оглушительная слава внесла серьезные коррективы в личную жизнь актера.

Смехов оставил свою супругу, с которой он прожил 20 лет, и ушел к молодой девушке. Не остановило артиста и наличие двух дочерей, Елены и Алики. Новая избранница Галина Аксенова моложе Вениамина Борисовича на 19 лет. Вопреки прогнозам скептиков, супруги до сих пор вместе и вполне счастливы. А вот о первой жене Алле Александровне Смехов никогда не упоминает, будто и не было совместно прожитых лет.

Поклонники актера полагают, что он бросил супругу из-за ее внешности. Алла Александровна стала поправляться, не красили женщину и ее возрастные изменения. Смехов, от которого сходили с ума все женщины СССР, не смог уйти от соблазна закрутить любовь с молодой красавицей. А полнеющая бывшая сразу осталась в прошлом.

Сегодня мать Алики Смеховой остается тучной дамой и выглядит старше своих лет. После развода она так и не устроила личную жизнь. Алла Александровна как-то посетовала, что женщинам в их роду патологически не везет с мужчинами.