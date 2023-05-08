Советский Атос оставил жену ради студентки: возраст над ней не властен (фото)

Широкая слава является тяжелым испытанием не только для актера, но и для всей его семьи. К сожалению, с этим вызовом судьбы не справился талантливый Вениамин Смехов.

С первой женой красавец прожил в браке почти 20 лет. В этом союзе появились на свет две прекрасные дочки, и многие считали пару примером для подражания. Однако артисту довелось сыграть Атоса в приключенческом фильме «Д’Артаньян и три мушкетера». Эта роль прославила его на весь Союз. И тогда о нем узнала юная студентка Галина Аксенова.

Девушка была на 19 лет младше Вениамина Борисовича.

Брюнетка обладала яркой внешностью и никогда не оставалась без мужского внимания. Актер также не захотел быть в стороне и вскоре закрутил роман с красавицей. Эти отношения и по сей день остаются крепкими. А Галина не растеряла своей привлекательности. Очаровательная женщина выглядит моложе своего возраста, и кажется, что время над ней не властно.