Советский артист попал в «Книгу рекордов Гиннесса»: его достижение вас впечатлит

Творческий путь Виктора Коршунова начался в 50-х и продолжался практически до самой его смерти в 2015 году. Артист успел воплотить десятки ярких ролей, а за его жизнью следили сотни преданных поклонников. При этом мало кто из них догадывался, каким рекордом мог похвастаться их любимый артист.

Дело в том, что в 1952 году артист сразу же после окончания МХАТа поступил на службу в Малый драматический театр. Там он прослужил более 60 лет, и за это время несколько раз перевоплощался в Бориса Годунова в нескольких постановках. И в спектакле «Царь Федор Иоаннович», впервые поставленном в 1974 году, он в течение 30 лет без единой замены исполнял эту роль и вышел на сцену, по некоторым данным, аж 850 раз.

Подобное достижение не оставили без внимания эксперты «Книги рекордов Гиннесса». Они официально признали его работу и наградили премией как артиста, который дольше всего исполнял одну и ту же роль.