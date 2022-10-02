Советский Ален Делон пропал с экранов не просто так: причину знала только жена

Дебют в кино Владимира Гусева, которого за яркую красоту прозвали советским Аленом Делоном, состоялся еще в студенческие годы. Гусев снялся в фильмах «Испытание верности», «Следы на снегу» и «Солдат Иван Бровкин». Но слава к актеру пришла после выхода на экраны картины «Человек родился».

Гусев сыграл более 70 ролей в кино – как главных, так и второстепенных. Он сыграл в таких картинах, как «Девушка с гитарой», «Нахаленок», «Гусарская баллада», «Москва слезам не верит» и был востребован в профессии долгие годы.

Однако в 90-е карьера Гусева пошла на спад. Ролей у актера было все меньше – поговаривали, что всему виной трудный характер артиста или алкогольная зависимость. Но супруга Валентина, с которой Владимир Гусев прожил всю жизнь, признавалась, что ее муж просто «не видел себя в новом кино» и отказывался играть в плохих фильмах.

В жизни Владимир Гусев был скромным человеком и не стремился к государственным наградам. Он редко общался с прессой и давал интервью. Умер артист в 2012 году в окружении самых близких.