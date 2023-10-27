Советский Ален Делон и любимец женщин: почему Арамиса никто не звал в кино

Главной ролью в карьере Игоря Старыгина стал Арамис в музыкальном фильме «Д’Артаньян и три мушкетера». Работа в картине и ее продолжениях подарила артисту славу и миллионы поклонниц. Однако других карьерных успехов добиться ему так и не удалось.

Дело в том, что из-за своей внешности Старыгин, которого поклонники считали советским Аленом Делоном, стал заложником одного образа. Режиссеры видели в нем лишь благородного героя-красавца, но в 80-х и 90-х такие проекты практически не выпускались. Негативно сказывалась на карьере артиста и любовь к алкогольным напиткам. Чтобы справиться с невостребованностью, он регулярно выпивал, что влияло на его репутацию. Долгие вечера он проводил у телефона в ожидании звонка, но никто не приглашал его в свои проекты.

В итоге за годы карьеры он снялся лишь в 45 фильмах, но многие его роли — эпизодические. Однако зрители вот уже больше 40 лет помнят его как Арамиса, самого обаятельного из легендарных трех мушкетеров.