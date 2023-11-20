Советский Александр Невский: как так вышло, что на ордене изобразили именно этого актера

Орден Александра Невского был учрежден в 1942 году как награда для командного состава Красной Армии. Высшее руководство страны лично участвовало в разработке пятиконечной звезды, что сказалось на ее внешнем виде.

Как оказалось, за четыре года до этого Сергей Эйзейнштейн выпустил свою военную ленту «Александр Невский». Картина была с восторгом принята не только обычными зрителями и критиками, но и всем руководством страны. А особенно публика хвалила Николая Черкасова, сыгравшего роль полководца.

А так как официальных изображений Невского к 1942 году не сохранилось, власти страны решили использовать образ самого Черкасова. Артист, по их мнению, был удивительно схож с исторической личностью и прекрасно сыграл Невского, поэтому обработанный кадр из фильма и поместили в центр ордена. И до нулевых награда воспроизводилась именно в таком виде, но не так давно вернулась к своему дореволюционному облику.