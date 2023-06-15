Советский Аладдин удачно женился: не поверите, кто стал его тестем (фото)

Невероятной красоты мужчина и талантливый актер Борис Быстров, к сожалению, снимался довольно редко. Вы можете вспомнить его по роли Аладдина в советской киносказке, а кроме того, он снялся в таких культовых фильмах, как «Следствие ведут ЗнаТоКи: Букет на приеме», «ТАСС уполномочен заявить...», «Приключения желтого чемоданчика». И в каждой его работе от актера невозможно было отвести глаз.

Но эта же красота его и сгубила. Его редко приглашали на съемки, говорили, что он слишком красив. А актер переживал отказы с помощью алкоголя. В отличие от карьеры, личная жизнь актера была успешнее. Чего только стоил его брак с красавицей Инной Кмит. Этот союз все считали крайне полезным именно для Быстрова. Ведь его супруга оказалась не просто красивой и талантливой актрисой, но и дочерью легендарного Леонида Кмита. Все мы знаем его по роли Петьки, орденоносца Чапаева.

К слову, молодая семья после росписи переехала жить именно к тестю. И отношения между Кмитом и его зятем сложились прекрасные. Да к тому же неожиданно Борис оказался хорошим отцом и мужем. Он взял на себя весь быт, а его фирменный борщ стал любимым блюдом тестя. А когда на свет появилась дочь, Борис стал заботиться еще и о ребенке. И 10 лет, которые продержался брак Быстрова и Кмит, можно назвать действительно счастливыми. Разошлись супруги в основном из-за пристрастия Бориса к алкоголю. После этого он женился снова и вот уже 40 лет счастлив в браке.