Советский актер женился 15 раз: не поверите, но на одной женщине (фото)

Брак — это всегда усердная и сложная работа для супругов, которые должны с пониманием относиться к чувствам своего партнера. Но некоторые готовы довести свои отношения до абсурда и публично решать все споры.

Союз актера Владимира Новикова и его супруги Елены как раз напоминал такую странную ситуацию. За все годы совместной жизни они 15 раз торжественно говорили друг другу да и 14 раз отказывались от этого заявления. Так происходило из-за громких ссор, а также из-за чувства ревности, которое испытывала возлюбленная советского артиста. Но в ее защиту можно лишь сказать, что иногда мужчина действительно ей изменял. Хотя после этого все же раскаивался и понимал, что совершил ошибку.

Однако когда супруги все же решили обвенчаться, то разводы прекратились. Но эта эмоциональная пара успела хорошо запомниться сотрудникам ЗАГСа. Да и сам актер в программе «Судьба человека» отмечал, что даже опытные работники дворца бракосочетания удивлялись этому союзу.