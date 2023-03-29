Советский актер умер в страшной нищете: только поглядите, каким красавцем он был

Бывший агент царской охранки Вялин, молодцеватый и смекалистый рядовой Дедов — Михаил Чигарев снимался у Никиты Михалкова и Сергея Бондарчука, работал с Василием Шукшиным и Вячеславом Тихоновым. Красивый, харизматичный и талантливый, он сам сгубил себя. Как так вышло, что звезда советского кино проиграл квартиру и дом в карты, чуть не умер от обморожения и все деньги пропивает? Ответа на этот вопрос киноманы уже не узнают.

Чигарев скончался 27 марта. В его захламленный полупрогнивший подмосковный дом с тараканами и блохами заходить страшно: антисанитария и мусор повсюду. Последние годы артист, на счету которого порядка 80 кинопроектов, спускал всю свою пенсию на алкоголь. Поговаривают, что так он пытался заглушить горечь от потери горячо любимой дочери Натальи — она погибла в 20 лет. Остальные трое детей, как и супруга, актера не навещали.

Сердобольные соседи покупали Чигареву еду и лекарства, пытались образумить падающего в пучину артиста. Но их уговоры не подействовали.