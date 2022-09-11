Советским зрителям показали не тот «Экипаж»: вот что осталось за кадром

Советская драма «Экипаж» стала настоящим хитом в СССР. Зрители по несколько раз ходили в кинотеатры, чтобы посмотреть на захватывающий фильм. Однако, как оказалось, изначально картина должна была выглядеть совершенно иначе.

Еще на стадии написания сценария режиссер Александр Митта столкнулся со сложностями. Руководство страны не согласилось с тем, что в фильме катастрофа случается с ТУ-154, ведь это был самый крепкий из существующих самолетов. Поэтому постановщику пришлось изменить самолет и перенести действие в выдуманный город за пределами СССР.

После этого уже во время съемок из фильма начали уходить актеры. Например, главную роль должен был исполнить Алексей Петренко, но он отказался от участия в фильме. Бортинженером Игорем Скворцовым планировал стать Олег Даль. Он даже успел сняться в большинстве эпизодов, но после пожаловался на проблемы со здоровьем и со скандалом покинул картину. В итоге его место занял Леонид Филатов. Бортпроводницу Тамару тоже должна была играть Елена Проклова, но она в последний момент отказалась из-за занятости в театре. В итоге ее место заняла Саша Яковлева.

Финал картины, как пишет Дзен-канал «Кумиры и их поклонники », должен был быть совершенно другим. По сценарию Георгий Жженов, капитан воздушного судна, все-таки погибает. Но создатели картины решили сделать в фильме счастливый финал и не расстраивать зрителей.

Так, несмотря на все сложности, Митте все же удалось снять первый в СССР фильм-катастрофу. Картина до сих пор пользуется популярностью и завоевывает сердца зрителей по всему миру.