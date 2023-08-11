Советским женщинам доставалось «тряпье»: Васильев раскрыл, куда отправляли нормальные сарафаны

У современных модниц обычно нет проблем с пополнением гардероба. К их услугам не только ассортимент торговых сетей, но и множество товаров в онлайн-магазинах. О таком разнообразии советским женщинам приходилось лишь мечтать. Ведь они могли рассчитывать только на определенные наряды, которые не всегда отличались красотой.

О темной стороне советской моды рассказал историк Александр Васильев. По его словам, Общесоюзный дом моделей регулярно делал показы новых нарядов. Но в основном это были довольны грубые и не слишком женственные платья, например, шерстяные сарафаны с большими накладными карманами. Художественный совет внимательно отсматривал каждую модель и запускал в массовое производство только те, которые отвечали практическим целям — имели нужное количество пуговиц, складок или хлястиков.

Дизайнеры даже не пытались спорить с цензорами в столице. Вместо этого изысканные сарафаны и платья отправляли на показы в Ригу, Вильнюс и Таллин, где худсоветы были намного мягче, а значит, модные вещи могли дойти до покупателей.