Советских зрителей пожалели: эта трагедия осталась за кадром «Служебного романа»

Фильм Эльдара Рязанова «Служебный роман» россияне знают буквально наизусть. Но есть в этой картине сюжетная линия, о которой многие не задумывались.

Режиссер решил пожалеть любимых зрителей и не стал вдаваться в подробности расставания Анатолия Новосельцева с женой Лизой, подарившей ему двоих сыновей. Между тем есть все основания полагать, что в его семейной жизни разыгралась настоящая драма.

В одной из сцен фильма подруга Новосельцева Ольга Рыжова отмечает, что супруга бросила его одного с детьми, потому что ее «закрутило». Что именно героиня подразумевала под этим словом, можно только догадываться. При этом Анатолий Ефремович спешно уточняет, что жена наследников не бросала, а это он их ей не отдал. Выходит, что суд оставил мальчиков с отцом — редчайший для СССР случай.

Как пишет портал «Новый очаг », вероятнее всего, у Лизы были крайне серьезные проблемы. Ситуация оказалась настолько плачевной, что судья посчитал, что от такой матери детям лучше держаться подальше.