Советских зрителей едва не хватил удар: не поверите, кто должен был стать «маленькой Верой»
Исполнительницу главной роли удалось найти лишь с третьей попытки.
Фильм «Маленькая Вера» мог никогда не выйти на экраны. Режиссеру Василию Пичулу запретили снимать картину, чтобы не очернять образ советского человека. Целых четыре года сценарий ленты пылился на полке, но с наступлением перестройки все изменилось.
Кинодел получил благословение на свою работу и начал поиски исполнительницы главной роли. Тогда он еще не знал, с какими трудностями ему придется столкнуться. Изначально Верой Марининой Пичула видел Яну Поплавскую. Артистка сразу предупредила режиссера, что худсовет не одобрит ее кандидатуру: Красная Шапочка не может предстать перед публикой в столь противоречивом образе.
Звезда экрана как в воду глядела: кинодел получил отказ. Тогда он пригласил Ирину Апексимову. Актриса прошла пробы, но на съемочной площадке проекта так и не появилась, сделав свой выбор в пользу другой картины.
Как пишет Дзен-канал «Кумиры наших и прошедших лет», Пичул был на грани отчаяния, когда обратил внимание на Наталью Негоду, которой впоследствии и досталась главная роль в фильме. Артистка прекрасно справилась со своей задачей и согласилась сниматься в постельной сцене. Неудивительно, что при просмотре ленты советских зрителей едва не хватил удар, ведь ранее никто из них никогда не видел на экране ничего подобного.