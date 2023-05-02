Советских детей жестоко обманули: обомлеете, увидев настоящую Снежную королеву

Сказки Ганса Христиана Андерсена известны по всему миру и привлекают детей своим мрачным закрученным сюжетом. Поэтому экранизации произведений великого писателя пользуются такой невероятной популярностью. А юные советские зрители больше всего любили историю о Снежной королеве.

В мюзикле Николая Александровича роль Ледяной девы досталась талантливой актрисе Алисе Фрейндлих. В кадре она смотрелась зловеще, а особо впечатлительных ребят даже пугала. И после просмотра многих экранизаций Андерсена эта героиня вызывает точно такие же чувства.

Однако выяснилось, что детей обманывали. На самом деле прототипом Снежной королевы была милая возлюбленная датского автора. Оперная певица Йенни Линд обладала мягкими чертами лица и большими добрыми глазами. На картинах того времени ее изображали как нежную девушку с цветами в волосах. Но красавица отвергла чувства известного писателя. А всего через год после этого инцидента мужчина опубликовал сказку о равнодушной деве с холодным сердцем.