Советских близнецов разделили 33 года назад: обомлеете, увидев их сегодня

Даже сегодня разделение сиамских близнецов считается сложной и опасной операцией. Но в советские времена были прецеденты, когда эта процедура проходила успешно и родители могли вздохнуть с облегчением.

К примеру, так произошло и с сестрами Коркиными. Благодаря кропотливой работе хирурга девочек удалось разъединить, и у них появился шанс на счастливую и долгую жизнь. И они не упустили эту возможность.

После той сложной операции прошло уже 33 года, и за это время близняшки успели сильно измениться. Аня стала элегантной женщиной и родила прекрасного сына. А Таня оказалась волевой дамой с сильным характером и пока не нашла свою вторую половинку. Она предпочитает спортивный стиль одежды и коротко подстриженные волосы. Несмотря на то что внешне сестры кардинально отличаются друг от друга, они все так же близки и стараются всегда быть рядом.