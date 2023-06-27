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Киноафиша Статьи Советских близнецов разделили 33 года назад: обомлеете, увидев их сегодня

Советских близнецов разделили 33 года назад: обомлеете, увидев их сегодня

27 июня 2023 18:00
Советских близнецов разделили 33 года назад: обомлеете, увидев их сегодня

Такие кардинальные изменения поражают.

Даже сегодня разделение сиамских близнецов считается сложной и опасной операцией. Но в советские времена были прецеденты, когда эта процедура проходила успешно и родители могли вздохнуть с облегчением.

К примеру, так произошло и с сестрами Коркиными. Благодаря кропотливой работе хирурга девочек удалось разъединить, и у них появился шанс на счастливую и долгую жизнь. И они не упустили эту возможность.

После той сложной операции прошло уже 33 года, и за это время близняшки успели сильно измениться. Аня стала элегантной женщиной и родила прекрасного сына. А Таня оказалась волевой дамой с сильным характером и пока не нашла свою вторую половинку. Она предпочитает спортивный стиль одежды и коротко подстриженные волосы. Несмотря на то что внешне сестры кардинально отличаются друг от друга, они все так же близки и стараются всегда быть рядом.

Советских близнецов разделили 33 года назад: обомлеете, увидев их сегодня
Фото: кадр из фильма «Ведьмы-близняшки», кадр из телепередачи «Пусть говорят»
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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