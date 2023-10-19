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Советские звезды считали, что Тихонов ужасен в постели: вот кто автор пикантного слуха

19 октября 2023 10:30
Советские звезды считали, что Тихонов ужасен в постели: вот кто автор пикантного слуха

Сплетня распространилась молниеносно.

Вячеслав Тихонов неизменно входит в топы самых красивых советских актеров. Исполнитель роли Штирлица, он легко мог покорить Голливуд с такой привлекательной внешностью. Актера обожали миллионы женщин, но при этом коллеги часто шептались, что всесоюзная звезда — паршивый любовник.

Досадная сплетня стала очень популярна в артистической среде. Пустил слух не кто иной, как Евгений Моргунов. Актер, отличавшийся веселым нравом и скандальными выходками, решил таким образом возвыситься на фоне секс-символа. Моргунов утверждал, что Тихонов и Юрий Гуляев — это неполноценные мужчины.

Впрочем, потом экранный Бывалый любил добавлять, что он-то «о-го-го», а все дамы без ума от пузатого весельчака. Артист утверждал, что от него родила мальчика сама Джина Лоллобриджида, как пишет автор Дзен-канала «Прикосновения». Вероятно, россказни про коллег были такой же «правдой».

Фото: Кадр из фильма «17 мгновений весны» (1973), unsplash.com
Алла Новикова
Алла Новикова
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