Советские звезды считали, что Тихонов ужасен в постели: вот кто автор пикантного слуха

Вячеслав Тихонов неизменно входит в топы самых красивых советских актеров. Исполнитель роли Штирлица, он легко мог покорить Голливуд с такой привлекательной внешностью. Актера обожали миллионы женщин, но при этом коллеги часто шептались, что всесоюзная звезда — паршивый любовник.

Досадная сплетня стала очень популярна в артистической среде. Пустил слух не кто иной, как Евгений Моргунов. Актер, отличавшийся веселым нравом и скандальными выходками, решил таким образом возвыситься на фоне секс-символа. Моргунов утверждал, что Тихонов и Юрий Гуляев — это неполноценные мужчины.

Впрочем, потом экранный Бывалый любил добавлять, что он-то «о-го-го», а все дамы без ума от пузатого весельчака. Артист утверждал, что от него родила мальчика сама Джина Лоллобриджида, как пишет автор Дзен-канала «Прикосновения». Вероятно, россказни про коллег были такой же «правдой».