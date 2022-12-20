Советские зрители и не подозревали, что скрывал дядя Митя из фильма «Любовь и голуби»

Сергей Юрский прославился десятками ярких ролей. «Любовь и голуби», «Республика ШКИД», «Сказки старого волшебника» — все эти картины сделали артиста настоящей звездой и легендой экрана. Преданные поклонники внимательно следили за жизнью любимого артиста, однако мало кто догадывался, какую тайну он хранил все эти годы.

Дело в том, что на свет Юрский появился в семье артиста дворянского происхождения Юрия Жихарева. Талантливый актер, в молодости он регулярно сталкивался с антисемитскими настроениями и даже был выслан в Саратов из-за своей родословной.

Со временем же Жихареву удалось вернуться в Ленинград, где он решил избежать возможных проблем и сменил фамилию. Псевдоним актер придумал, просто изменив свое имя, и со временем официально сделал его фамилией своей семьи.

Сергей же, когда начинал карьеру, предпочел не изменять имя обратно. Он так и остался Юрским, сделав псевдоним своего отца знаменитым на всю страну.