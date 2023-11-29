Советские женщины удаляли волосы на теле диким способом: зря доверяли советам из газет
Кустарный метод мог серьезно навредить здоровью.
Индустрия красоты во времена СССР была развита не так сильно, как сегодня. Женщинам, которые старались следить за собой, приходилось идти на ухищрения и использовать народные способы, которые далеко не всегда были безопасны.
Так, в течение многих лет эпиляция не считалась необходимой процедурой. Но изредка в прессе все же печатались способы, как избавиться от нежелательных волос на руках и ногах. И самым распространенным из них была смесь нашатырного спирта и перекиси водорода.
Как утверждали эксперты журнала «Работница», в миске нужно было смешать 30-50 грамм перекиси с половиной чайной ложки спирта и нанести смесь на необходимые участки. А после полного высыхания — стереть. После нескольких процедур волосы якобы истощатся и выпадут сами.
На самом же деле этот метод весьма опасен для организма. Спирт вполне мог нанести ожог, а сам раствор довольно сильно вредил коже. Но в течение многих лет женщины всей страны пользовались именно им. А изменилась ситуация только с развитием индустрии красоты.