Советские женщины удаляли волосы на теле диким способом: зря доверяли советам из газет

Индустрия красоты во времена СССР была развита не так сильно, как сегодня. Женщинам, которые старались следить за собой, приходилось идти на ухищрения и использовать народные способы, которые далеко не всегда были безопасны.

Так, в течение многих лет эпиляция не считалась необходимой процедурой. Но изредка в прессе все же печатались способы, как избавиться от нежелательных волос на руках и ногах. И самым распространенным из них была смесь нашатырного спирта и перекиси водорода.

Как утверждали эксперты журнала «Работница», в миске нужно было смешать 30-50 грамм перекиси с половиной чайной ложки спирта и нанести смесь на необходимые участки. А после полного высыхания — стереть. После нескольких процедур волосы якобы истощатся и выпадут сами.

На самом же деле этот метод весьма опасен для организма. Спирт вполне мог нанести ожог, а сам раствор довольно сильно вредил коже. Но в течение многих лет женщины всей страны пользовались именно им. А изменилась ситуация только с развитием индустрии красоты.