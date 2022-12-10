Советские женщины совершенно не похожи на современных: вот чем отличаются два поколения

Советский Союз предоставил много прав и свобод представительницам прекрасного пола. И все же в прошлом веке были определённые нормы поведения для женщин. В этом материале мы сравнили образ жизни современных и советских девушек.

Для наших мам и бабушек было важно не остаться старой девой. Одиночество в СССР не приветствовалось. Сегодня девушки более самостоятельны и независимы.

Кроме того, в наше время у женщин есть право жить с мужчиной и не скреплять себя узами брака.

В советскую эпоху такое поведение строго осуждалось.

Помимо прав и свобод советская власть наложила на слабый пол много обязанностей. Девушки трудились на производствах, что откладывало отпечаток на их внешности. Если сравнить представительниц двух поколений одинакового возраста, то советская дама будет выглядеть гораздо старше современной женщины.