Советские женщины считали эти поступки постыдными, а сейчас так делает каждая: и вы тоже

Женщины Советского Союза пришли бы в ужас, увидев, как сегодня устроена жизнь россиянок. Многое из того, что прежде считалось постыдным, сегодня является неотъемлемой частью быта любой представительницы прекрасного пола.

Когда в 80-х на магазинных прилавках появились средства женской гигиены, то прекрасные дамы испытали вовсе не радость, а смущение. Отныне можно было не использовать вату или ткань — на смену им пришли прокладки, что, казалось бы, делало критические дни гораздо более комфортными. Но женщинам было попросту стыдно покупать на виду у всех такую продукцию: в СССР тема менструации была табуированной.

То же самое касалось и нижнего белья. Теперь прекрасная половина человечества может ни в чем себе не отказывать, но так было не всегда. Лишь в конце 50-х в стране заговорили о том, что каждая советская женщина имеет право на качественный бюстгальтер. Вот только приобретать столь интимную деталь гардероба многим по-прежнему было крайне неловко.