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Советские женщины презирали Сенчину: виновата пикантная сцена в кино (фото)

20 октября 2023 21:00
Советские женщины презирали Сенчину: виновата пикантная сцена в кино (фото)

Актриса подмочила свою репутацию.

Людмила Сенчина даже не подозревала, с какой лютой ненавистью соотечественниц столкнется после съемок в фильме «Вооружен и очень опасен». По нынешним меркам в ленте есть невинный эпизод, который советские гражданки посчитали верхом гнусности и разврата.

В одной из сцен экранный партнер знаменитости Леонид Броневой сорвал с нее бретельку, оголив тем самым пышную грудь. Цензура долго не могла решить, допускать ли подобное до зрителя. В итоге провокационную картину выпустили без изменений.

Мужчины от пикантного зрелища впали в неистовый восторг, а женщины — в безумную ярость. Презирая актрису, они кинулись строчить жалобы в Ленконцерт. В своих письмах дамы вспоминали даже страдающих детей в Гондурасе. Якобы пока те голодают, бессовестная звезда позволяет себе соблазнять чужих мужей и сыновей.

Советские женщины презирали Сенчину: виновата пикантная сцена в кино (фото)
Фото: Кадры из фильма «Вооружен и очень опасен» (1977)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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