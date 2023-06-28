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Советские телеведущие надевали одежду задом наперед: причина вас шокирует

28 июня 2023 18:45
Советские телеведущие надевали одежду задом наперед: причина вас шокирует

Этого не замечали миллионы зрителей в СССР.

О дефиците в советские годы слышали все. Недостаток товаров распространялся и на одежду, но телеведущим всегда приходилось выглядеть безупречно. В этом им помогали очень неожиданные секреты.

Некоторые работницы телевидения покупали платья, которые потом приходилось дорабатывать или и вовсе перешивать. Советские модницы всегда руководствовались девизом — «Дефицит рождает фантазию». Именно фантазия помогала им создавать элегантные образы даже при ограниченном ассортименте в магазинах.

К внешности ведущих на советском телевидении предъявляли строгие требования, что еще сильнее усложняло задачу. Нередко платья и кофточки женщины надевали задом наперед. Так им удавалось создавать видимость более обширного гардероба, чем на самом деле. Фасон одежды казался другим, а расцветку на черно-белом телевизоре никто не различал.

Фото: Кадры YouTube «Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД»
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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